Эмбарго на газ в ЕС не может быть реализовано, поскольку такой сценарий станет болезненным для самой Европы. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с венгерским премьером передает РИА Новости.

По его словам, ситуация на Украине является свидетельством того, что антироссийские ограничения не сразу показывают свою эффективность, на полноценный результат нужно время.

Нехаммер подчеркнул, что Австрия с самого начала придерживалась позиции, согласно которой санкции должны вредить тому, против кого они вводятся, а не против того, кто их внедряет.

«Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской», - подчеркнул Нехаммер.

Накануне стоимость газа на бирже в Европе демонстрировала активный рост. Она преодолела отметку в 2300 долларов за тысячу кубометров.

Ранее обозреватель Express Чарли Брэдли выступил с предупреждением по ситуации с газом в Европе. По его словам, в скором времени может развернуться «кошмарный сценарий», если транзит российского газа через «Северный поток» прекратится. Больше всего подвержена риску Германия, отметил специалист.