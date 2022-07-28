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40 минут назад

В России назвали условия возобновления поставок газа в Болгарию

Lenta.ru

Поставки российского газа в Болгарию будут возобновлены в том случае, если оплата будет производиться по отвечающей требованиям «Газпрома» схеме. Условия восстановления доступа к голубому топливу в эфире телеканала «Россия 24» назвала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, ее слова приводит ТАСС.

В России назвали условия возобновления поставок газа в Болгарию
Фото: ReutersReuters

Комментируя текущую ситуацию, дипломат подчеркнула, что многие эксперты призывают к прагматизму и выступают за возобновление сотрудничества с «Газпромом» по договору, который действует до конца текущего года.

«Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует "Газпром", поставки возобновятся», — заверила она.

В начале июля исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков заявил, что открытие интерконнектора Греция — Болгария (IGB) положит конец российской монополии на поставки газа. По его словам, IGB, через который в Болгарию пойдет азербайджанский газ, стал символом энергетической независимости. Политик подчеркнул, что его правительство за шесть месяцев смогло завершить работу и он гордится этим достижением.

Поставки российского газа в Болгарию прекратились в апреле, после того как страна отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты. В Софии посчитали, что такое требование нарушает условия соглашения.

Экономика,Элеонора Митрофанова,Газпром,
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