В решении Байдена по нефти увидели катастрофические последствия для США

Обозреватель американского издания The Wall Street Journal Кайл Исаковер считает, что решение президента США Джо Байдена ввести запрет на экспорт нефтепродуктов может вынудить союзников Вашингтона подружиться с Москвой. Об этом сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ.
Возможность введения эмбарго на поставки произведенного и добытого в Америке горючего связано с резким ростом цен на бензин в США. Кайл Исаковер уверяет, что такое решение не только не сможет сдержать инфляцию, но и способно нанести катастрофический удар по позициям США на мировой политической арене. Мораторий на экспорт американской продукции в соседние страны, по словам эксперта, приведёт к тому, что союзники начнут заменять эти поставки российским сырьем и продуктами.
«Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?», – спрашивает Кайл Исаковер.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о том, что планирует добиться снижения цен на топливо в стране путем установления потолка на стоимость нефти из России в мире.