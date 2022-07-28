В решении Байдена по нефти увидели катастрофические последствия для США

Возможность введения эмбарго на поставки произведенного и добытого в Америке горючего связано с резким ростом цен на бензин в США. Кайл Исаковер уверяет, что такое решение не только не сможет сдержать инфляцию, но и способно нанести катастрофический удар по позициям США на мировой политической арене. Мораторий на экспорт американской продукции в соседние страны, по словам эксперта, приведёт к тому, что союзники начнут заменять эти поставки российским сырьем и продуктами.