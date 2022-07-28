Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
41 минуту назад

Западные эксперты предупреждают, что решение Байдена по нефти может привести США к катастрофе

Елена Прошина

Обозреватель американского издания The Wall Street Journal Кайл Исаковер считает, что решение президента США Джо Байдена ввести запрет на экспорт нефтепродуктов может вынудить союзников Вашингтона подружиться с Москвой. Об этом сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ.

В решении Байдена по нефти увидели катастрофические последствия для США
Фото: ReutersReuters

Возможность введения эмбарго на поставки произведенного и добытого в Америке горючего связано с резким ростом цен на бензин в США. Кайл Исаковер уверяет, что такое решение не только не сможет сдержать инфляцию, но и способно нанести катастрофический удар по позициям США на мировой политической арене. Мораторий на экспорт американской продукции в соседние страны, по словам эксперта, приведёт к тому, что союзники начнут заменять эти поставки российским сырьем и продуктами.

«Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?», – спрашивает Кайл Исаковер.

Власти ФРГ обвинили Россию в «демонстрации силы» на фоне сокращения газа

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил о том, что планирует добиться снижения цен на топливо в стране путем установления потолка на стоимость нефти из России в мире.

Экономика,Джозеф Байден,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители