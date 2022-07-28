Перевозки грузов в Калининград снова под угрозой

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что перевозки грузов в регион снова оказались под угрозой. Он пояснил, что отказ одного из прибалтийских банков от расчетов с клиентами из РФ будет означать невозможность оплаты проезда поездов по территории Литвы. Страна перестанет пропускать составы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что литовский «Шауляй-банк» предупредил ранее о прекращении работы с контрагентами из России. Москва в связи с этим направила ноту в литовский МИД.

Алиханов уточнил, что власти области предпринимают необходимые усилия для решения возникшей проблемы.

Политик пояснил, что регион проводил через кредитную организацию все необходимые платежи за транзит по железной дороге. Следовательно, если дипломатам не удастся договориться, литовцы встанут перед трудным выбором. Им придется либо пропускать российские грузы бесплатно, либо запретить транзит.