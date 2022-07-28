Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
54 минуты назад

Алиханов предупредил о возможном прекращении транзита через Литву

Илья Родин

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что перевозки грузов в регион снова оказались под угрозой. Он пояснил, что отказ одного из прибалтийских банков от расчетов с клиентами из РФ будет означать невозможность оплаты проезда поездов по территории Литвы. Страна перестанет пропускать составы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перевозки грузов в Калининград снова под угрозой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что литовский «Шауляй-банк» предупредил ранее о прекращении работы с контрагентами из России. Москва в связи с этим направила ноту в литовский МИД.

В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

Алиханов уточнил, что власти области предпринимают необходимые усилия для решения возникшей проблемы.

Политик пояснил, что регион проводил через кредитную организацию все необходимые платежи за транзит по железной дороге. Следовательно, если дипломатам не удастся договориться, литовцы встанут перед трудным выбором. Им придется либо пропускать российские грузы бесплатно, либо запретить транзит.

Напомним, ранее Брюссель нашел выход из «транзитного кризиса». Российские политики одобрили решение властей Евросоюза, но сообщили о том, что следует добиваться отмены санкций не только на железнодорожные, но и на автомобильные перевозки.

Экономика,Антон Алиханов,ЕС,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители