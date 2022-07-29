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46 минут назад

Венгрия решила дополнительно закупить российский газ

Лера Букина

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил о планах страны летом заключить сделку, предполагающую закупку дополнительно 700 млн куб. м российского газа. С соответствующим заявлением он выступил в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа», - подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что позиция страны по эмбарго Евросоюза на российский газ не изменилась – она также не одобряет такую меру. По словам Орбана, ЕС сейчас «стоит перед стеной под названием «газовое эмбарго», и «стучать по ней» не нужно. Солидарен с ним австрийский вице-канцлер Карл Нехаммер.

Медведев похвалил премьера Венгрии Орбана за отказ от эмбарго на российские энергоносители

Накануне он заявил, что эмбарго на газ в ЕС не может быть реализовано, поскольку такой сценарий станет болезненным для самой Европы. Нехаммер отметил, что Австрия с самого начала придерживалась позиции, согласно которой санкции должны вредить тому, против кого они вводятся, а не против того, кто их внедряет.

Экономика,Карл Нехаммер,Виктор Орбан,ЕС,
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