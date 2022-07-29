Венгрия решила дополнительно закупить российский газ

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что позиция страны по эмбарго Евросоюза на российский газ не изменилась – она также не одобряет такую меру. По словам Орбана, ЕС сейчас «стоит перед стеной под названием «газовое эмбарго», и «стучать по ней» не нужно. Солидарен с ним австрийский вице-канцлер Карл Нехаммер .

Накануне он заявил, что эмбарго на газ в ЕС не может быть реализовано, поскольку такой сценарий станет болезненным для самой Европы. Нехаммер отметил, что Австрия с самого начала придерживалась позиции, согласно которой санкции должны вредить тому, против кого они вводятся, а не против того, кто их внедряет.