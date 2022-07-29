Британские военные корабли перевозят российскую нефть вопреки санкциям

Британские военные корабли участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на введенные против Москвы западные санкции. Об этом стало известно The Independent.

По данным издания, в мае британские корабли по меньшей мере дважды выходили из гаваней, чтобы помочь перекачивать российскую нефть с одного танкера на другой. Они перевезли нефть общим объемом 165 тысяч тонн в район Персидского залива и Сингапур.

Отмечается, что эти поставки являются одним из звеньев международной цепочки, которая помогла российской президенту Владимиру Путину быстро перевести продажи нефти в Азию, поскольку европейские покупатели сократили поставки. Точное количество российской нефти, в транспортировке которой участвовала Великобритания, неизвестно. Эти перевозки не являются незаконными, и ничто не мешает британским компаниям принимать в них участие, но сама их возможность «указывает на огромные дыры в западных санкциях», отмечает The Independent.