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1 час назад

Стало известно о транспортировке британскими военными кораблями российской нефти

Lenta.ruиещё 1

Британские военные корабли участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на введенные против Москвы западные санкции. Об этом стало известно The Independent.

Британские военные корабли перевозят российскую нефть вопреки санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, в мае британские корабли по меньшей мере дважды выходили из гаваней, чтобы помочь перекачивать российскую нефть с одного танкера на другой. Они перевезли нефть общим объемом 165 тысяч тонн в район Персидского залива и Сингапур.

Отмечается, что эти поставки являются одним из звеньев международной цепочки, которая помогла российской президенту Владимиру Путину быстро перевести продажи нефти в Азию, поскольку европейские покупатели сократили поставки. Точное количество российской нефти, в транспортировке которой участвовала Великобритания, неизвестно. Эти перевозки не являются незаконными, и ничто не мешает британским компаниям принимать в них участие, но сама их возможность «указывает на огромные дыры в западных санкциях», отмечает The Independent.

20 июля Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у России. Он указал, что в противном случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом — цены на топливо значительно вырастут.

Экономика,Владимир Путин,
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