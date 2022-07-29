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55 минут назад

Глава комитета Бундестага по энергетике выступил за эксплуатацию Nord Stream 2

ТАСС

Германия все еще нуждается в российском газе, для поставок, если не будет других вариантов, можно было бы использовать "Северный поток - 2", который достроен, но не сертифицирован. Такую точку зрения выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.

В бундестаге выступили за эксплуатацию «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС

"В целом, все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, - он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о "Северном потоке - 2" имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, не важно по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи "Северного потока - 2", то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию", - сказал представитель Левой партии.

Правительство ФРГ в последние недели несколько раз сообщало, что использование Nord Stream 2 невозможно с точки зрения права, так как трубопровод не сертифицирован.

Экономика,Клаус Эрнст,Бундестаг,
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