В бундестаге выступили за эксплуатацию «Северного потока-2»

"В целом, все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, - он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о "Северном потоке - 2" имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, не важно по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи "Северного потока - 2", то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию", - сказал представитель Левой партии.