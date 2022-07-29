"Уолл Стрит рушится": мэр Нью-Йорка заявил о финансовом кризисе в США

Экономика США вошла в стадию рецессии, в стране уже наступил финансовый кризис, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, отвергая слова президента страны Джо Байдена об удовлетворительном состоянии финансовой системы. По мнению градоначальника, кризис уже достиг невиданных масштабов, передает New York Post.

Мы уже в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить не можете. Уолл Стрит рушится, мы в состоянии рецессии, — провозгласил Адамс.

При этом следом он выразил уверенность, что американцы справятся с тяжелыми временами, и подчеркнул, что верит в Байдена.

Это президент, и я следую за ним, — заключил мэр «Большого яблока».

Накануне Минторг США опубликовал статистику, согласно которой ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении. Данный показатель не сошелся с прогнозами экспертов, которые ожидали, что за второй квартал американская экономика продемонстрирует рост на 0,3%.