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1 час назад

Мэр Нью-Йорка заявил о начале финансового кризиса в США

News.ru

Экономика США вошла в стадию рецессии, в стране уже наступил финансовый кризис, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, отвергая слова президента страны Джо Байдена об удовлетворительном состоянии финансовой системы. По мнению градоначальника, кризис уже достиг невиданных масштабов, передает New York Post.

"Уолл Стрит рушится": мэр Нью-Йорка заявил о финансовом кризисе в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы уже в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить не можете. Уолл Стрит рушится, мы в состоянии рецессии, — провозгласил Адамс.

При этом следом он выразил уверенность, что американцы справятся с тяжелыми временами, и подчеркнул, что верит в Байдена.

Это президент, и я следую за ним, — заключил мэр «Большого яблока».

Накануне Минторг США опубликовал статистику, согласно которой ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении. Данный показатель не сошелся с прогнозами экспертов, которые ожидали, что за второй квартал американская экономика продемонстрирует рост на 0,3%.

В тот же день бывший президент США Барак Обама назвал «прогрессом» сокращение темпов развития экономики Соединенных Штатов на 0,9% после спада в 1,6%, зафиксированного в предыдущем квартале. Следом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом на тему рецессии в экономике Соединенных Штатов. В ходе брифинга корреспондент привел цитату главы Национального экономического совета США Брайана Диаза, который еще в 2008 году заявил, что «два квартала отрицательного роста ВВП» — это буквальное определение рецессии. Однако Жан-Пьер посчитала, что это «совсем не так», и его понятие расходится с хрестоматийным определением замедления темпов экономического роста.

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