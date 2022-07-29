Боррель назвал текущую долю энергоносителей РФ в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) за период с начала специальной военной операции РФ на Украине наполовину сократили закупки природного газа из России. Об этом он сообщил в опубликованном в пятницу интервью медиакомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).
"Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%", - отметил Боррель.
При этом он добавил, что невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь".
"Мы не можем творить чудеса", - подчеркнул он.