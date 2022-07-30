Япония раскрыла свои планы по "Сахалину-2"

Япония уведомила США на прошедших в пятницу в Вашингтоне переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате "2+2" о своем намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-2" после решения РФ сделать оператором российское ООО. Об этом в субботу по итогам переговоров журналистам рассказал принимавший в них участие министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
"Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию", - приводит его слова телеканал NHK.
Хагиуда признал, что существуют призывы к Японии выйти из этого проекта, но подчеркнул, что в случае выхода японских компаний из "Сахалина-2", их место займут другие компании, что "лишь увеличит доходы России".
16 июля агентство Киодо сообщило, что правительство Японии ведет согласование с компаниями Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте "Сахалин-2" после решения РФ сделать оператором российское ООО.
Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо компании "Сахалин энерджи" станет создаваемое Россией ООО. Имущество "Сахалин энерджи" безвозмездно перейдет РФ, которая передаст его новому оператору, к нему же перейдут все права и обязанности предшественника. Зарубежные акционеры "Сахалин энерджи" в течение месяца должны согласиться принять доли в новом ООО пропорционально долям в прежней компании. Контрольный пакет в ней (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому", Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. Кабинет министров РФ примет решение о передаче доли или об отказе в этом.