Япония раскрыла свои планы по "Сахалину-2"

Япония уведомила США на прошедших в пятницу в Вашингтоне переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате "2+2" о своем намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-2" после решения РФ сделать оператором российское ООО. Об этом в субботу по итогам переговоров журналистам рассказал принимавший в них участие министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

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"Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию", - приводит его слова телеканал NHK.

Хагиуда признал, что существуют призывы к Японии выйти из этого проекта, но подчеркнул, что в случае выхода японских компаний из "Сахалина-2", их место займут другие компании, что "лишь увеличит доходы России".

16 июля агентство Киодо сообщило, что правительство Японии ведет согласование с компаниями Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте "Сахалин-2" после решения РФ сделать оператором российское ООО.