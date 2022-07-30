Bloomberg назвал Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли

Автором инициативы о продаже природного газа недружественным странам за рубли якобы оказался российский экономист, помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылкой на источники.
Отмечается, что Максим Орешкин в 2022 году принимал участие в различных проектах. В частности, он занимался вопросами, связанными с отключением российских кредитных организаций от SWIFT, выступал против чрезмерно жесткого госрегулирования в экономике.
Представители агентства обратились к Максиму Орешкину с просьбой подтвердить или опровергнуть сведения источников о том, что именно он выступил с инициативой о продаже голубого топлива за российскую валюту.
Финансист не признался в своем авторстве, но и не стал отрицать его. Вместе с тем, предложенную специалистами схему по продаже энергоресурса за рубли он одобрил.