Bloomberg назвал Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли

Автором инициативы о продаже природного газа недружественным странам за рубли якобы оказался российский экономист, помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом пишет агентство Bloomberg ссылкой на источники.

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Отмечается, что Максим Орешкин в 2022 году принимал участие в различных проектах. В частности, он занимался вопросами, связанными с отключением российских кредитных организаций от SWIFT, выступал против чрезмерно жесткого госрегулирования в экономике.

Представители агентства обратились к Максиму Орешкину с просьбой подтвердить или опровергнуть сведения источников о том, что именно он выступил с инициативой о продаже голубого топлива за российскую валюту.