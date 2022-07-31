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49 минут назад

Daily Express: Антироссийские санкции ведут Евросоюз к самоубийству

Майк Габриелян

Антироссийские санкции ведут ЕС к самоубийству. Статью с таким заголовком опубликовала газета Daily Express.

Издание ссылается на Шарля-Анри Галлуа, президента французского движения Generation Frexit. Он предупредил, что санкции ЕС против России привели к экономическому кризису и «рецессия в еврозоне теперь очевидна».

«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от российского газа. Вы не сможете заменить его», - сказал Галлуа.

По его словам, другие европейские страны, включая Францию, также пострадают, потому что Россия - важнейший мировой поставщик нефти.

В ЕП призвали к «решительным действиям» в отношении газа из России

При этом ЕС покупал у России энергоносители «довольно дешево». Сейчас европейцы покупают ту же нефть, но через Индию или Саудовскую Аравию с наценкой и в долларах. С падением евро такой подход становится еще дороже.

«Это довольно лицемерно, как и с газом — вы не можете заменить российскую нефть таким образом. У вас нет ни мощностей, ни эквивалента. Экономические санкции наносят больше вреда Европе, чем России. Рецессия очевидна», - заключил Галлуа.

Экономика,ЕС,
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