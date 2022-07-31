Daily Express: Антироссийские санкции ведут Евросоюз к самоубийству

Издание ссылается на Шарля-Анри Галлуа, президента французского движения Generation Frexit. Он предупредил, что санкции ЕС против России привели к экономическому кризису и «рецессия в еврозоне теперь очевидна».

«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от российского газа. Вы не сможете заменить его», - сказал Галлуа.

По его словам, другие европейские страны, включая Францию, также пострадают, потому что Россия - важнейший мировой поставщик нефти.

При этом ЕС покупал у России энергоносители «довольно дешево». Сейчас европейцы покупают ту же нефть, но через Индию или Саудовскую Аравию с наценкой и в долларах. С падением евро такой подход становится еще дороже.