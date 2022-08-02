Китай дал экономический ответ на возможный визит Пелоси

Китай остановил закупки части продукции, производимой Тайванем, речь идет о продовольственных товарах, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального информационного агентства острова. Сообщается, что меры интерпретируются как экономический ответ на возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Комитет по сельскому хозяйству Тайваня узнал о приостановке импорта товаров продовольственных компаний Тайваня 1 августа и в настоящее время выясняет, сколько предприятий столкнулось с решением Пекина.

В черный список попали компании, занимающееся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей, кроме того, запрещена оказалась продукция около 700 рыболовецких судов. Официально причина приостановки импорта связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления КНР.

Визит спикера нижней палаты Конгресса на Тайвань может стать первым для политика такого ранга из США за несколько десятилетий. В связи с возможным приездом Пелоси в море уже вышли два действующих авианосца армии Китая, они могут быть направлены к району Тайваньского пролива. В свою очередь, Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» на военную базу на юго-востоке острова.