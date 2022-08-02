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1 час назад

Китай дал экономический ответ на возможный визит Пелоси

Lenta.ruиещё 21

Китай остановил закупки части продукции, производимой Тайванем, речь идет о продовольственных товарах, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального информационного агентства острова. Сообщается, что меры интерпретируются как экономический ответ на возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Китай дал экономический ответ на возможный визит Пелоси
Фото: ReutersReuters

Комитет по сельскому хозяйству Тайваня узнал о приостановке импорта товаров продовольственных компаний Тайваня 1 августа и в настоящее время выясняет, сколько предприятий столкнулось с решением Пекина.

В черный список попали компании, занимающееся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей, кроме того, запрещена оказалась продукция около 700 рыболовецких судов. Официально причина приостановки импорта связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления КНР.

Визит спикера нижней палаты Конгресса на Тайвань может стать первым для политика такого ранга из США за несколько десятилетий. В связи с возможным приездом Пелоси в море уже вышли два действующих авианосца армии Китая, они могут быть направлены к району Тайваньского пролива. В свою очередь, Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» на военную базу на юго-востоке острова.

Официальный Пекин подчеркивает, что лишит сепаратистов малейших шансов на независимость Тайваня. МИД страны утверждает, что воссоединение Тайваня с КНР — это желание всех китайцев.

Экономика,Компании,Конгресс США,
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