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1 час назад

В Анкаре назвали TANAP альтернативой российскому газа для Европы

Газета.Ru

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что трансанатолийский газопровод TANAP может стать альтернативой российскому газу для Европы. Об этом он сообщил телеканалу A Haber.

В Турции назвали альтернативу российскому газа для Европы
Фото: ReutersReuters

«Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам Евросоюза.

По ее словам, ЕС получает рекордные объемы поставок из США, Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

Экономика,Жозеп Боррель,Ибрагим Калын,Еврокомиссия,ЕС,
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