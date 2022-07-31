В Турции назвали альтернативу российскому газа для Европы

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что трансанатолийский газопровод TANAP может стать альтернативой российскому газу для Европы. Об этом он сообщил телеканалу A Haber.

Фото: Reuters Reuters

«Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам Евросоюза.

По ее словам, ЕС получает рекордные объемы поставок из США, Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.