В ЦБ оценили вероятность деноминации в России

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил в интервью «Известиям», что в настоящее время в России нет экономических предпосылок для деноминации.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать», — сказал он.

Он пояснил, что модернизация банкнот подразумевает сделать их «качественными, более долговечными и защищенными». Белов привел в пример деноминацию 1998 года, когда после периода гиперинфляции в стране замена купюр стала своего рода «отсечением периода финансовой нестабильности». Тогда старые купюры изымались через торговые сети и кредитные организации, процесс затянулся на три года, была проделана огромная работа, указал зампред ЦБ.