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1 час назад

«Известия»: в ЦБ не нашли предпосылок для деноминации в России

Газета.Ruиещё 10

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил в интервью «Известиям», что в настоящее время в России нет экономических предпосылок для деноминации.

В ЦБ оценили вероятность деноминации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать», — сказал он.

Он пояснил, что модернизация банкнот подразумевает сделать их «качественными, более долговечными и защищенными». Белов привел в пример деноминацию 1998 года, когда после периода гиперинфляции в стране замена купюр стала своего рода «отсечением периода финансовой нестабильности». Тогда старые купюры изымались через торговые сети и кредитные организации, процесс затянулся на три года, была проделана огромная работа, указал зампред ЦБ.

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Ранее Банк России выпустил новую 100-рублевую купюру, она получила обновленный дизайн и усиленный защитный комплекс.

Позднее совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных купюр номиналом в 1000 руб. и 5000 руб. Как рассказал Сергей Белов, экспертные группы предложили для новых банкнот около 30 объектов-символов.

Экономика,Сергей Белов,Банк России,
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