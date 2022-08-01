Вступил в силу запрет на поставки российского угля в Евросоюз

С 1 августа вступает в силу запрет на ввоз российского угля в Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эта мера была включена в пятый санкционный пакет ЕС, созданный с целью ограничить возможности России. Документ подразумевает постепенный отказ от поставок российского угля. С 1 августа устанавливается полный запрет на ввоз этого ресурса из РФ в страны ЕС.

Уточняется, что до вступления запрета в силу Европейский союз тратил на покупку угля из России около восьми миллиардов евро в год. Министерство энергетики РФ сообщает, что в прошлом году доля европейских стран в общем экспорте российского угля составила 21,8% — это больше 48,7 миллиона тонн. Министр энергетики Николай Шульгинов заверил, что российские угольные компании найдут альтернативные рынки сбыта.

Европа тем временем пытается реализовать постепенный отказ от потребления российского газа, с этой целью она наращивает объемы использования других ресурсов в электроэнергетике.