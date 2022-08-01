Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Вступил в силу запрет на поставки российского угля в Евросоюз

Елена Прошина

С 1 августа вступает в силу запрет на ввоз российского угля в Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости.

Вступил в силу запрет на поставки российского угля в Евросоюз
Фото: ТАССТАСС

Эта мера была включена в пятый санкционный пакет ЕС, созданный с целью ограничить возможности России. Документ подразумевает постепенный отказ от поставок российского угля. С 1 августа устанавливается полный запрет на ввоз этого ресурса из РФ в страны ЕС.

Уточняется, что до вступления запрета в силу Европейский союз тратил на покупку угля из России около восьми миллиардов евро в год. Министерство энергетики РФ сообщает, что в прошлом году доля европейских стран в общем экспорте российского угля составила 21,8% — это больше 48,7 миллиона тонн. Министр энергетики Николай Шульгинов заверил, что российские угольные компании найдут альтернативные рынки сбыта.

Европа тем временем пытается реализовать постепенный отказ от потребления российского газа, с этой целью она наращивает объемы использования других ресурсов в электроэнергетике.

Например, Франция рассматривает возможность перезапуска угольной электростанции «Сент-Авольд». Международное энергетическое агентство (МЭА) указало, что в этом году потребление угля в ЕС возрастет на 7%. В прошлом году скачок составил 14%.

Экономика,Николай Шульгинов,Минэнерго России,Международное энергетическое агентство,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители