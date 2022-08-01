Названа неожиданная опасность санкций против России

Санкции против России могут сделать добычу и поставку угля более губительными для планеты. Неожиданную опасность ограничительных мер назвали в газете Nikkei.

Решения некоторых стран ограничить импорт угля из России привело к тому, что им приходится искать других поставщиков. Из-за этого меняются маршруты транспортировки и увеличивается время поставок. По словам Дэниела Рида из Greenpeace Japan, необходимость транспортировать уголь на большие расстояния приводит к увеличению объемов выбросов парниковых газов. Вице-президент организации Wood Mackenzie Робин Гриффин считает, что на фоне санкций глобальный рынок угля станет менее эффективным.

Согласно прогнозам, теперь российский уголь будет поставляться в Северную Африку и Турцию вместо угля из США и Южной Америки. Европа начнет закупать больше ископаемого топлива в США, Южной Америке и Африке. Еще одним препятствием на пути к цели по снижению выбросов и достижению углеродной нейтральности может стать наращивание добычи угля Китаем и Индией — крупнейшими потребителями этого ресурса. В 2021 году в обеих странах наблюдался энергетический кризис, после которого они пытаются увеличить добычу угля. Так, по итогам апреля в Китае производство угля выросло на семь процентов.