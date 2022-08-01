В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока»

Российская сторона мало что может сделать в ситуации с прокачкой газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены санкциями, незаконными ограничениями. Здесь мало что может сделать российская сторона», — подчеркнул представитель Кремля.

По данным Bloomberg, «Газпром» обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Согласно информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по трубопроводу. Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов прошло стандартно.