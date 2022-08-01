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32 минуты назад

Путин обвинил Запад в «выбрасывании на помойку» принципов ВТО санкциями

Газета.Ruиещё 4

Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики санкциями против Москвы просто «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации. Об этом сообщает ТАСС.

Путин обвинил Запад в «выбрасывании на помойку» принципов ВТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует», — сказал президент РФ.

По его словам, некоторые западные страны, «по-видимому, не хотят и вспоминать» об этих принципах, так как «просто неловко об этом говорить». Он также назвал ограничения на работу российских металлургов «откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».

«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — резюмировал Путин.

Ранее британская газета The Financial Times писала, что Запад воздерживается от введения новых санкций в отношении российской нефти, так как опасается усугубления мирового энергетического кризиса.

Экономика,Владимир Путин,ВТО,
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