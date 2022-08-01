Глава ЕК предупредила о самом плохом сценарии с поставками газа в Европу

Ситуация с поставками газа в Евросоюз может развиться худшим образом, к этому нужно быть готовыми. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Mundo.
«Мы должны оставаться едиными, потому что единственные ответственные за этот энергетический кризис находятся в Москве и больше нигде. Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам - членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации», - подчеркнула она.
По словам фон дер Ляйен, есть государства, которым нужен российский газ больше, чем другим в связи с географическим фактором и своими суверенными энергетическими решениями. В настоящее время они более уязвимы в данном вопросе, указала она. Так, любые сложности с поставками в такие зависимые страны являются потрясением для Европы в целом. Фон дер Ляйен указала на связь экономик через единый рынок.
Также глава ЕК подчеркнула, что в настоящее время Евросоюз связывается с «более надежными» энергетическими партнерами.
На прошлой неделе Совет ЕС принял план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года, который предложила ЕК.