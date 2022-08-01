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1 час назад

Из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица

Деловая газета "Взгляд"

Рост безработицы в стране до 2,5 млн человек спровоцировали украинские беженцы, которые стали регистрироваться на рынке труда Германии, сообщает Bloomberg.

Украинские беженцы вызвали рост безработицы в Германии
Фото: ReutersReuters

При этом отмечается и рост количества вакансий в стране. Например, в конце июля свободных рабочих мест в Германии насчитывалось более 880 тыс. мест, сообщило Федеральное агентство занятости ФРГ. Однако большинство из них могут достаться именно украинцам, поскольку не требуют высокой квалификации или особых навыков. Между тем беженцы с Украины не спешат устраиваться на работу, передает «Ридус».

За три с половиной месяца в Германию прибыли более 800 тыс. украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.

До этого стало известно, что в странах Запада у украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами.

Экономика,
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