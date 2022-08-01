«Президентский дворец Германии в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключает горячую воду в душевых своих бассейнов и спортивных залов, а муниципалитеты по всей стране готовят обогревательные убежища, чтобы защитить людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе. Администрация канцлера Олафа Шольца не спешит решать проблему уязвимости Германии. Теперь города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу. У Германии есть три месяца, чтобы спастись от зимнего газового кризиса», — пишет Bloomberg.