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43 минуты назад

Bloomberg: у Германии есть три месяца до катастрофы

Ura.Ru

Через три месяца в Германии может наступить газовая катастрофа, если канцлер Олаф Шольц не предпримет решительных действий. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Президентский дворец Германии в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключает горячую воду в душевых своих бассейнов и спортивных залов, а муниципалитеты по всей стране готовят обогревательные убежища, чтобы защитить людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе. Администрация канцлера Олафа Шольца не спешит решать проблему уязвимости Германии. Теперь города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу. У Германии есть три месяца, чтобы спастись от зимнего газового кризиса», — пишет Bloomberg.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. 25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens из-за технических проблем, пишет RT. Поставки газа по «Северному потоку — 1» упали до 20% от максимума.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

В Кремле заявили, что санкции Запада мешают «Газпрому» гарантировать прокачку газа, передает «Национальная служба новостей».

Экономика,Олаф Шольц,Газпром,Еврокомиссия,
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