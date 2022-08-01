Франция заморозила российские активы на 1,2 млрд евро

Франция заморозила российские активы на сумму 1,2 млрд евро, не считая активов ЦБ, заявила глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Минфине страны Гийом Валетт-Валла.

«Сумма замороженных российских активов (во Франции – прим. ВЗГЛЯД) составляет 1,2 млрд евро, не считая активов российского Центрального банка», – заявил глава Управления изданию Tribune, передает РИА «Новости» .

Он добавил, что в заблокированном списке оказались финансовые и нефинансовые активы. Напомним, в конце марта Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро.