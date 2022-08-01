«Западных политиков не интересует благополучие граждан»: Путин заявил о последствиях санкций

Западные страны выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Запад, вводя антироссийские санкции в сфере металлургии, не учел возможные последствия, включая рост мировой стоимости стройматериалов и подстегивание темпов роста мировой инфляции.
Принципы Всемирной торговой организации оказались буквально "выброшены на помойку" западными политиками, которые ввели санкции против России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли. Ограничение на работу российских производителей президент воспринимает как проявление недобросовестной конкуренции.
"Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, западных политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку", — сказал Путин.
По его словам, "некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить". Он отметил, что ограничения на работу отечественных металлургов "являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции".
"Мы это видим и в других отраслях, — (санкции) представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу", — добавил он.
Тем не менее он заявил, что Россия останется ответственным поставщиком металлопродукции за рубеж вне зависимости от "политических передряг".
"Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами", — сказал президент.
Однако он отметил, что Россия не будет работать себе в ущерб со странами, которые проявляют "явно недружественное отношение".
Еще 24 июня Путин в ходе заседания БРИКС заявил, что глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются принципы ВТО. Последствия от этого сильнее всего ощущаются в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, где наблюдается стремительный рост стоимости на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары.
"Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки", — сказал он.
20 июля владелец Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК) заявил, что экспорт металлургической продукции из России после введения санкций стал почти бессмысленным. По его словам, на отрасль приходилось 40% экспорта.
"Часть экспорта накрылась для нас, существующие азиатские направления, в частности Китай, довольно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости", — сказал Лисин на годовом собрании Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.
Он добавил, что если раньше экспорт был "локомотивом волатильности" и снижал цены на внутреннем рынке, то теперь экспортные поставки работают в обратную сторону.
Согласно прогнозу НМЛК от середины июня, черные металлурги могут снизить производство стали по итогам года на 15%. Наибольшее падение придется на второе полугодие. Больше всего пострадает выпуск плоского проката, меньше всего — выпуск слябов (один из видов стальных заготовок).
Ранее прогноз по российской металлургической отрасти давала ассоциация Worldsteel. Там полагают, что в 2022 году потребление стали в России может упасть на 20%, до 35,1 млн тонн против 43,9 млн тонн в 2021 году. Предыдущий прогноз предполагал рост потребления в России на 3% в 2022 году.
В Минпромторге не согласны с этим прогнозом и ожидают однозначных цифр падения. На фоне роста стоимости металлопродукции после введения антироссийских санкций, Путин 20 мая поручил правительству проработать шаги для снижения цен на внутрироссийском рынке.
В качестве первых мер, которые могут предпринять власти, в том числе указана оптимизация налоговой нагрузки на российских металлургов и угольщиков и изменение тарифов на электроэнергию и транспортные услуги РЖД для металлургических предприятий. В ответ на это постановлением от 28 мая правительство ввело тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов.