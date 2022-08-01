Германия может снизить потребление российского газа за счет использования биологических отходов, заявил заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн, передает Südwestrundfunk. По его словам, к примеру, газ можно производить из банановой кожуры.

«Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа [президента России Владимира] Путина <…>. В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото — остаточные отходы», — отметил Бауманн.

С точки зрения политика, газ, получаемый из органических отходов, уже обеспечивает электричеством более 200 тыс. немцев, и в перспективе это число можно увеличить вдвое, если сделать упор на вторичную переработку. Как подчеркнул Бауманн, этому может помочь появление новой должности — «мусорных сыщиков», которые получат доступ к мусорным отходам граждан в многоквартирных домах для лучшей сортировки отходов.

Через три месяца в Германии может наступить газовая катастрофа, если канцлер Олаф Шольц не предпримет решительных действий. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Президентский дворец Германии в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключает горячую воду в душевых своих бассейнов и спортивных залов, а муниципалитеты по всей стране готовят обогревательные убежища, чтобы защитить людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе. Администрация канцлера Олафа Шольца не спешит решать проблему уязвимости Германии. Теперь города сокращают освещение и горячую воду, чтобы предотвратить катастрофу. У Германии есть три месяца, чтобы спастись от зимнего газового кризиса», — пишет Bloomberg.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полному прекращению поставок газа из России. 25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens из-за технических проблем, пишет RT. Поставки газа по «Северному потоку — 1» упали до 20% от максимума. В Кремле заявили, что санкции Запада мешают «Газпрому» гарантировать прокачку газа, передает «Национальная служба новостей».

Жители немецкого Ганновера начали испытывать на себе "прелести" масштабной кампании Европы по показательному отказу от российского газа. Власти города прекратили подачу горячей воды и отопления. Под ударом оказались не только общественные здания, но также бассейны и спортивные залы. Местные чиновники объяснили это насущной необходимостью экономить электричество на фоне дефицита газа.

Не отстают и в Берлине. Там смекнули, что драгоценные киловатты можно сохранить, отказавшись от освещения исторических монументов.

Между тем премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил немецкому изданию Zeit, что Германии не удастся отказаться от поставок "голубого топлива" из России еще как минимум пять лет. По его словам, подход "никогда больше не получать сырье из России" неконструктивен, поскольку в обозримой перспективе российский газ для Германии безальтернативен. Чиновник подчеркнул, что немцам еще только предстоит узнать истинную цену подорожания российских углеводородов. Планы по формированию пунктов обогрева для мерзнущего населения - яркое тому свидетельство. Кречмер откровенно признает, что немецкая экономика балансирует на краю пропасти. Его позиция особенно показательна в сравнении с тем, что говорит министр экономики страны Роберт Хабек. Тот не устает с воодушевлением рассказывать о якобы готовности Германии порвать с российской энергозависимостью в кратчайшие сроки. К слову, именно он призвал соотечественников меньше мыться - ради экономии электроэнергии.

Германия может столкнуться с дефицитом бумажной упаковки и туалетной бумаги в связи с нехваткой российского газа, использующегося для выработки энергии при производстве этой продукции. Такое заявление в интервью германской газете Die Zeit сделал председатель правления баварской Ассоциации производителей бумаги Юрген Шаллер.

По словам Шаллера, при производстве картона, туалетной и упаковочной бумаги предприятиям требуется большое количество электроэнергии. В настоящий момент ее получают при помощи российского газа, но на фоне снижения поставок может сложиться ситуация с нехваткой энергоресурсов для нужд промышленности.

Как отметил Шаллер, в этом случае германским розничным сетям и производителям придется решать вопрос с нехваткой упаковочной бумаги для многих товаров первой необходимости, в том числе продуктов питания, лекарств, а также гигиенических принадлежностей.

Нехватка энергоресурсов в европейских странах связана с введением множества антироссийских санкций после начала спецоперации Вооруженных Сил РФ на Украине.

Германские водители могли бы помочь сэкономить много энергоресурсов, если бы стали медленнее ездить по автобанам. Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью для Funke.

Он посоветовал не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде, пишет ТАСС. По словам министра, используя автомобиль, следует выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью.

"С учетом высоких цен на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать", - заявил Оздемир. Он добавил, что, поступая так, можно было бы "одним махом" сэкономить много энергии.

Ранее глава ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман призвал ограничить скорость на автобанах для экономии бензина. По словам Хоффмана, нужно "экономить каждую каплю бензина, которую можно сэкономить". Вместе с тем Хоффман признал, что проблемы роста цен на топливо это не решит.

В Великобритании могут призвать жителей страны сократить потребление газа и электроэнергии в домах. Об этом сообщает Telegraph.

Данный вариант решения проблемы возможного дефицита энергетических ресурсов изложен в официальном документе правительства страны. Согласно публикации, указанные призывы могут регулярно передаваться по радио, телевидению и в социальных сетях, а также распространяться с помощью плакатов и листовок.

Отмечается, что странам Европейского союза (ЕС) было предложено сократить потребление газа на 15% со следующего месяца. Данная ситуация сложилась на фоне опасений, что они не смогут накопить достаточно топлива на зиму после того, как Россия сократила поставки по трубопроводу «Северный поток — 1». При этом Германия, Австрия и Франция уже обратились к населению с подобной просьбой.

В то же время в публикации сказано, что Великобритания не зависит от поставок газа из России, но может пострадать, если в Европе возрастет спрос на альтернативные источники энергии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала способ снизить зависимость от российского газа. По ее словам, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов.

Конец июля 2022 года ознаменовался сразу двумя важными новостями для отношений России и ЕС в сфере энергетики. "Газпром" с 27 июля отправил на ремонт еще одну турбину с "Северного потока". В рабочем состоянии осталась только одна машина — из-за чего поставки газа по трубопроводу сократилась с 67 млн куб. м до 33 млн куб. м в сутки. Это около 20% от его максимальной мощности. А страны ЕС 26 июля согласовали антикризисный план, который предполагает сокращение потребления газа.

Почему Россия сокращает поставки?

"Северный поток" еще с середины июня работал с загрузкой в 40%. "Газпром" объяснял это форс-мажорными обстоятельствами — находившаяся в Канаде на ремонте турбина Siemens застряла там из-за санкций. Нынешняя остановка турбины продиктована необходимостью также в ремонте. Президент России Владимир Путин предупреждал об этом еще за неделю. На "Северном потоке" "работают пять газоперекачивающих станций компании Siemens. Одна в ремонте, одна должна была быть отправлена на ремонт. Вместо нее должна была поступить с завода Siemens в Канаде отремонтированная. Вот она оказалась под санкциями в Канаде. Одна машина вышла из строя, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала другая станция", — обрисовал ситуацию президент.

Говоря о трудностях, которые возникают из-за решения европейских стран на действующих маршрутах поставок газа из России, Владимир Путин обратил внимание, что "Газпром" выполнял, выполняет и "будет в полном объеме выполнять свои обязательства, если, конечно, это кому-то нужно". "Если они (Европа) сами все своими руками закрывают, а потом ищут виноватых — это было бы смешно, если бы не было так грустно", — заключил он.

Судьба турбины, ранее застрявшей в Канаде из-за санкций, пока остается неясной. По данным на 25 июля, она несколько дней находилась в Германии, куда ее вернули производителю — концерну Siemens. Тот передал "Газпрому" документы, которые позволяют отправить ее в Россию. Но в российской компании заявили, что эти бумаги "не снимают ранее обозначенные (санкционные) риски и вызывают дополнительные вопросы". В Siemens, в свою очередь, перекладывают ответственность на "Газпром", мол, тот не предоставляет нужные для дальнейшей транспортировки оборудования таможенные документы.

"Северный поток"

Совокупная мощность экспортного газопровода из России в Европу "Северный поток" — 55 млрд куб. м газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря из Выборга до Грайфсвальда. Оператор — компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% — немецким Wintershall Dea и E.ON, еще по 9% — нидерландской N. V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.

Поставки газа по "Северному потоку" в 2021 году оказались на уровне исторически рекордного 2020 года — 59,2 млрд куб. м.

Как на сокращение поставок реагируют в Европе?

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что сокращение поставок по "Северному потоку" подтверждает опасность полного отключения российского газа.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономикии и защиты климата Роберт Хабек отверг заявления "Газпрома", что причина последних ограничений — обслуживание турбин. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ), в свою очередь, также не видит технических причин для сокращения поставок. Хабек обвинил Россию, что та "ведет коварную игру", подпитывает неопределенность и провоцирует рост цен.

Одновременно с этим в Москву прибыл бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер — для переговоров по вопросам энергетической политики, сообщило 26 июля издание Der Spiegel. При этом неясно, с кем именно в российской столице встретится политик. Кстати, в самой Германии Шрёдера резко критикуют за тесные связи с Россией.

На сколько сократились поставки российского газа в Европу?

За год с июня 2021 года поставки российского газа упали на 60%. По данным экспертов европейской аналитической компании Bruegel, доля поставок газа в ЕС, которую покрывает Россия, снизилась с 40% в 2021 году до 20% в июне 2022 года. Причем сократились они по всем направлениям — и по маршруту через Украину тоже.

После сообщений "Газпрома" о сокращении поставок цены на газ в Европе ускорили рост и достигли $1 800 за тысячу куб. м, а еще через день поднялись выше $2 200 за тысячу куб. м.

Что ждет Европу без российского газа?

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), сокращение российских поставок на 70% европейские экономики смогут компенсировать — за счет альтернативных поставщиков и источников энергии. Собственно, это объясняет, как некоторые страны уже смогли в одностороннем порядке отказаться от импорта газа из России.

Но вот если поставки остановятся полностью, диверсифицировать их будет уже не так просто. Некоторые страны столкнутся с дефицитом потребления газа до 15–40%, а экономика ЕС потеряет около 2,5% ВВП за следующий год. При этом сильнее всего пострадают Венгрия — падение ВВП на 6,5%, Италия, Словакия и Чехия — спад экономик на 6%.

Впрочем, если европейские страны сумеют перераспределить поставки между собой, то глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) может сократить экономический ущерб почти вдвое.

В консалтинговой компании Wood Mackenzie подсчитали, что если загрузка "Северного потока" останется на уровне 20%, то к ноябрю 2022 года ЕС сможет заполнить газохранилища только на 80% — сейчас они заполнены примерно на 65%. А значит, к концу отопительного сезона весной 2023 года в них останется только 20% топлива — что очень мало. И если грядущая зима окажется холодной, это только ухудшит ситуацию. Особенно если холодной зима будет и в Азии — рост спроса на СПГ в этом регионе приведет к тому, что часть его не попадет в Европу. На этом фоне следующая зима — 2023–2024 годов — грозит оказаться еще тяжелее нынешней, отметили в агентстве Bloomberg.

Немецкие экономисты, впрочем, уверены, что Германии хватит газа — и этой зимой, и следующей. В Италии заявили, что к зиме страна будет почти независима от российских поставок, а к следующему году полностью будет в безопасности — без какой-либо зависимости от России.

Закономерно снижение российского нефтегазового экспорта скажется и на мировой экономике в целом. По оценке МВФ, из-за сложившейся ситуации рост мирового ВВП будет на 0,5 процентного пункта меньше в 2022–2023 годах, чем предполагалось ранее, а инфляция, наоборот, вырастет более чем на 1 п.п. по итогам 2022 года.

Что в ЕС планируют делать в условиях сокращения поставок российского газа?

Санкции ЕС не касаются поставок российского газа — из-за слишком сильной зависимости региона. Но европейские власти опасаются, что ограничения введет сама Россия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что российские поставки полностью остановятся.

Так что страны союза сокращают потребление газа к грядущей зиме. Они договорились снизить его на 15% к апрелю 2023 года. А в Международном энергетическом агентстве (МЭА) даже предлагают экономить еще больше — 20%.

Соглашение пока добровольное, но может стать и обязательным.

Отключать объекты критической инфраструктуры, здравоохранения и частных пользователей не будут. Экономии планируют добиться за счет снижения обогрева или кондиционирования общественных зданий, а также ограничений в энергетике.

При этом некоторые страны получили послабления. Например, Италия и Португалия могут экономить только 7% по отношению к среднегодовому объему потребления за последние пять лет. А другие государства могут и вовсе стать исключением — если недостаточно соединены с газовой или электрической системой ЕС, как, например, страны Прибалтики. Кроме того, есть и те, кто в принципе не согласен сокращать потребление газа. "Это неоправданное, бесполезное и невыполнимое предложение, которое абсолютно игнорирует государственные интересы", — заявил глава МИД Венгрии Петера Сийярто.

Потому проблема с поставками газа из России грозит ЕС не только экономическими, но и политическими последствиями. Так, в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что ситуация подрывает единство стран союза.

"Европейским странам нужно работать сообща и быстро, если они хотят пережить зиму относительно невредимыми", — отметила для Reuters аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Каролина Семенюк.

А в Financial Times допускают, что представители европейских стран вскоре еще вернутся за стол переговоров, чтобы согласовать конкретные цифры — кому и насколько сокращать потребление газа.

Чем Европа собирается заменить российский газ?

Разрыв в объеме поставок уже сейчас закрывает дополнительный импорт СПГ. Это главная альтернатива трубопроводным поставкам из России. Но как и опасались ранее эксперты, замещение российского газа СПГ из других источников достигло своего предела, отметили в Bruegel.

Еще вариант — "зеленая" энергетика. С одной стороны, геополитический конфликт вновь — после пандемии — задвинул экологическую повестку на второй план. С другой, как отметили эксперты Международного экономического форума (МЭФ), энергопереход становится важен не только с точки зрения климата, но и национальной безопасности.

ЕС наметил "масштабное расширение" использования альтернативных источников энергии в рамках планов по отказу от энергоресурсов из России. Цель — чтобы доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе составляла 45% к 2030 году.

Однако, чтобы достичь этих результатов, странам союза придется краткосрочно увеличить потребление угля, отмечают в МЭФ. В 2021 году из-за стремительного восстановления экономики потребление угля в Европе выросло впервые с 2017 года — на 12%. И ожидается, что ближайшие пять-десять лет ЕС будет сжигать на 5% больше угля, чем до сих пор.

Альтернативой газу могут стать и атомные электростанции. Так, Вашингтон намерен обсудить с Брюсселем наращивание выработки электроэнергии на АЭС в Европе. В частности, американские чиновники хотят убедить правительство Германии отложить отказ от атомной энергетики и продлить работу трех АЭС. Но в стране не настроены возрождать ядерную энергетику.

Кроме того, Европа сразу импортирует "готовый продукт" — электроэнергию с территории Украины. Той это позволяет компенсировать недостаток финансовых средств, а ЕС — получать дополнительную энергию в условиях отказа от газа.

Но все же в краткосрочной перспективе главная надежда европейских стран — поставки СПГ и контракты с другими поставщиками газа, отметили в The New York Times.

А что для России значит отказ Европы от ее газа?

На фоне снижения поставок от падения доходов "Газпром" защищают высокие цены на сырье. С начала 2021 года стоимость природного газа выросла на 700%, подсчитали в Bloomberg. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в минувшем июне даже заявил, что компания "ни на кого не в обиде" в такой ситуации.

Всего же за первое полугодие 2022 года федеральный бюджет уже получил 6,4 трлн рублей нефтегазовых доходов — из запланированных 9,5 трлн рублей, то есть около 67%.

В перспективе же Россия должна научиться быстро менять направления поставок сырья с запада на восток и обратно. Это можно сделать, например, объединив газотранспортную систему, ориентированную на Европу, с "Силой Сибири" и трубопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.