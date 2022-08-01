У Евросоюза кончились деньги на поддержку Украины

Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил о том, что для выделения Украине обещанных 8 миллиардов евро необходимы дополнительные гарантии стран Евросоюза. В бюджете самого ЕС денег на эти цели сейчас нет. Об этом сообщает «Российская газета».
«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», – говорится в заявлении Еврокомиссии.
Также, по оценкам экспертов, новые кредиты для Украины должны будут сопровождаться покрытием в 70%. Из-за повышенных рисков в Брюсселе ищут альтернативные способы выхода из ситуации. Таким выходом могут стать гарантии со стороны стран-членов союза в том, что в случае необходимости они готовы оказать европейскому бюджету материальную поддержку.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз.