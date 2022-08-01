У Евросоюза кончились деньги на поддержку Украины

Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил о том, что для выделения Украине обещанных 8 миллиардов евро необходимы дополнительные гарантии стран Евросоюза . В бюджете самого ЕС денег на эти цели сейчас нет. Об этом сообщает «Российская газета» .

Также, по оценкам экспертов, новые кредиты для Украины должны будут сопровождаться покрытием в 70%. Из-за повышенных рисков в Брюсселе ищут альтернативные способы выхода из ситуации. Таким выходом могут стать гарантии со стороны стран-членов союза в том, что в случае необходимости они готовы оказать европейскому бюджету материальную поддержку.