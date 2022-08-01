«Если некоторым удивительным образом сжиженный газ и доберется до Болгарии, то он будет на 35-40% дороже газа по договору с компанией «Газпром экспорт». А если к нему добавятся неустойки, то этот газ будет в три раза дороже», — полагают в ассоциации.