Немецкая похоронная отрасль озаботилась нехваткой газа

Нехватка газа в Германии может существенно осложнить работу крематориев и заставить их искать различные способы сэкономить. Об этом в комментарии Reuters заявил глава немецкого консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски.

Такая ситуация станет проблемой для ритуальной отрасли в целом, так как, по данным ассоциации похоронных бюро Германии, кремации в последние годы подвергаются тела трех из четырех умерших граждан страны.

Соболевски отметил, что поиском решения следует озаботиться уже сейчас, и в случае введения нормирования газа крематории должны получить приоритет. По его словам, учреждениям нужен газ, а смерть — это не та ситуация, которую можно отключить.

Постепенно крематории могут перейти на электричество, но для таких работ необходимо время. Пока же в целях экономии организации могут снизить температуру в печах с 850 градусов по Цельсию до 750-ти, что сократит потребление топлива на 10-20 процентов. Кроме того, некоторые крематории способны отключить отдельные печи и поддерживать огонь в других, что позволит не тратить газ на разогрев. В теории такая модель даст экономию в 80 процентов, указывают в консорциуме, но не все учреждения пользуются спросом, позволяющим перейти на эту модель работы.

В настоящее время Германия ищет способы справиться с энергетическим кризисом, пик которого придется на предстоящий зимний период из-за резкого сокращения поставок газа из России. Как отмечает Bloomberg, из всех европейских стран именно Германии придется сложнее всего, так как она более других зависит от газа — за счет него обеспечивается отопление почти половины домовладений.