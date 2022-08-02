В Болгарии потребовали срочно вернуть российский газ

Представители деловых кругов Болгарии выступают за срочное возобновление поставок газа в соответствии с договором с «Газпром экспортом». Об этом сообщила радиостанция BNR со ссылкой на своего репортера.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается о требовании ассоциации организаций болгарских работодателей сделать так, чтобы необходимые объемы природного газа в ближайшие месяцы были обеспечены в стране. Кроме того, ассоциация считает необходимым установить разумные цены.

«Они также призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с «Газпром экспортом», — подчеркивается в сообщении радиостанции.

Отмечается, что Болгарии будут предоставлены еще три партии сжиженного природного газа из США. Что касается других четырех танкеров, то они, вероятно, окажутся в стране лишь в 2023 году. Вместе с тем стране не будет хватать СПГ. По мнению работодателей, стоимость газа будет намного выше.

Напомним, что российская сторона в апреле приняла решение остановить поставки в Болгарию в связи с неоплатой их в рублях. Тогда положение в стране усугубилось. О новой схеме оплаты газа в РФ было объявлено 23 марта.