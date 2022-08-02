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1 час назад

Полное эмбарго на российский уголь вступило в силу: что ждет Европу

Лера Букина

Полное эмбарго Евросоюза на российский уголь вступило в силу в понедельник, 1 августа. Ситуация повлияла на всех – европейские страны теперь должны осуществлять закупку угля по более высокой цене, а Россия столкнулась со сложностями с поиском новых покупателей и выстраиванием логистических цепочек. «Известия» разбирались, к чему приведет эта мера.

Полное эмбарго на российский уголь вступило в силу: что ждет Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев считает, что эмбарго нельзя назвать трагедией.

«Европе придется заметно переплачивать за ставший дефицитным уголь, поставляемый из других регионов планеты. А России придется продавать уголь на рынки ЮВА (Юго-Восточной Азии. — прим. ред.) с дисконтом. С одной стороны, это компенсируется более высокой базовой ценой. Но с другой стороны, против угольщиков работают более длинные и более дорогие маршруты поставок и слишком высокий курс рубля, — подчеркнул он.

В настоящее время в Европе идет поиск новых поставщиков, отметил эксперт энергетического департамента Института энергетики и финансов Александр Титов. По его словам, среди ключевых стран в этом вопросе - ЮАР, Австралия и в какой-то степени Колумбия.

Титов не исключает сохранения части экспорта в Европу. В частности, он указал на Великобританию – она, по словам эксперта, допускает возможность осуществлять экспорт по спецлицензиям после ввода эмбарго.

«Также часть объемов может идти через трейдеров ОАЭ, на которых наши компании частично переключились, уходя от кипрских трейдинговых компаний, — отметил Титов.

Эксперты считают, что ущерб от эмбарго для производителей в России будет разным, так как многие уже ориентированы на Восток.

Экономика,Алексей Калачев,Александр Титов,ЕС,
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