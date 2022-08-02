«Настоящий шторм»: в ЕС допустили нехватку газа предстоящей зимой

В Евросоюзе (ЕС) не могут однозначно определить, хватит ли газа в сообществе на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его. Об этом заявил в понедельник в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Зима приходит каждый год, но та, с которой мы столкнемся, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным (по стоимости - прим. ТАСС)", - написал глава дипломатии ЕС.

По его словам, "цены на нефть опустились до уровня, зафиксированного в начале войны на Украине, цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад".

"Мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент", - считает он.

Как признал Боррель, "Европа сталкивается с настоящим штормом".

"Цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается. Кремль использует энергию как политическое оружие. Мы должны готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС признал, что возможности членов сообщества закупать газ не у России близки к пределу.

"Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников", - написал он.

Совет ЕС принял ранее предложенный Еврокомиссией план добровольного сокращения потребления газа на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. План включает возможность перехода ко второй обязательной фазе сокращения потребления еще на 15%, если Еврокомиссия сочтет, что возникла угроза прекращения поставок, и объявит "общесоюзную тревогу".

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью RTVE предрек, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки газа у России, сообщает ТАСС.

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«Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которую построили от России. Сначала уголь, потом нефть, а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40 процентов до 0 процентов в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ. РФ хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его нам», — заявил он.

По словам Борреля, странам ЕС необходимо добровольно начать экономить энергоресурсы, иначе их придется заставить это делать на обязательной основе. Он пояснил, что с того момента, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, импорт российского газа составлял около 40 процентов от общеевропейского, а на сегодняшний день он приближается к 20 процентам.

«Снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около шести процентов расхода газа. Мы одобрили практически все [санкции против РФ], что могли бы одобрить. С газом сейчас обратная ситуация, не то что мы не хотим его покупать, а [РФ] может не захотеть продавать нам его», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Ранее стало известно, что Великобритания переплатила за электроэнергию 5000 процентов во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.

Еврокомиссия согласилась дать странам ЕС запрошенные ими четыре блока исключений из плана обязательного сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года, следует из заявления Совета ЕС на уровне министров энергетики.

«Договоренность также предусматривает возможность объявления «общесоюзной тревоги» по безопасности поставок, которая сделает это сокращение спроса обязательным», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

При этом Совет также внес в постановление четыре блока исключений и ограничений на действие этой обязательной нормы, что позволило снять все возражения государств ЕС.

Отмечается, что страны Евросоюза смогут сами выбирать меры, при помощи которых сокращать спрос на голубое топливо. Министры энергетики стран ЕС договорились запускать механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на газ, их общим решением, а не Еврокомиссией (ЕК).

Ранее сообщалось, что представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. После стало известно, что власти Словении поддержали инициативу в Евросоюзе снизить потребление газа на 15% ради независимости от поставок из России.

Власти Испании и Португалии решили сократить потребления газа на 7%, сообщает испанский телеканал Sexta. Ранее представители Еврокомиссии выступили с предложением снизить потребление энергии до 15% для ее экономии.

В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%, — говорится в сообщении телеканала.

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек 26 июля рассказал, что потребление газа в Германии по сравнению с 2021 годом снизилось уже на 14–15%.

В тот же день стоимость газа в Европе превысила $2 тыс. впервые с начала марта. Рост цен происходит на фоне новости об остановке еще одной турбины «Северного потока», по которому российский газ доставлялся в Европу.

После сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки в Европе началась паника, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. Министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.

Островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться изъятиями из плана сокращения потребления газа в ЕС на 15%. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Возможные изъятия предусмотрены для тех государств, которые не имеют достаточных соединений с газовой или электрической сетями ЕС. Это относится в первую очередь к островным государствам и странам Балтии, которые еще не завершили процесс рассинхронизации с энергосистемой России", - сказала она.

"Правительства (стран ЕС - прим. ТАСС) смогут сами выбирать, какие меры использовать, чтобы сократить потребление газа, а также, есть ли необходимость прибегать к возможности получить право исключения из этой нормы", - заявила Симсон.

Двухфазовая экономия

Она пояснила, что система экономии газа будет состоять из двух элементов. С 1 августа до 31 марта 2023 года страны Евросоюза должны в добровольном порядке сократить свое потребление газа. Если в этот период произойдет критическое падение поставок, Еврокомиссия по согласованию со странами сообщества может объявить "общесоюзную тревогу" по поставкам газа и это будет означать, что все страны ЕС, которые не имеют права на исключения, должны сократить потребление на 15% уже в обязательном порядке, а все сэкономленные объемы газа направить на экспорт на европейский рынок.

Инициировать введение этого режима может Еврокомиссия, после чего это решение должны утвердить страны сообщества в Совете ЕС. Он также должен быть рассмотрен Советом ЕС автоматически, если хотя бы пять государств ЕС введут экстренную ситуацию в связи с поставками газа на национальном уровне. В документе прописано, что экономия потребления газа не может достигаться за счет отключения частных пользователей, объектов критической инфраструктуры, здравоохранения и обороны. Ограничения возможны в энергетике, снижении обогрева или кондиционирования общественных зданий.

Многочисленные исключения

Чтобы снять возражения стран ЕС против изначально предложенного Еврокомиссией плана, Совет ЕС внес в постановление 4 блока исключений и ограничений на действие этой обязательной нормы.

Во-первых, совет постановил, что обязательное сокращение потребления газа не будет распространяться на страны, которые не связаны с газотранспортной и электрической системой ЕС, а поэтому не могут высвободить дополнительные объемы газа для сообщества. Кроме того, исключения возможны для стран, серьезно зависящих от газа для выработки электроэнергии. Это выводит из-под действия требований Еврокомиссии Кипр, Мальту, Ирландию, страны Прибалтики, в некоторых ситуациях это исключение может применяться к Испании, Португалии, Венгрии и еще ряду государств.

Во-вторых, страны могут потребовать для себя исключений, если докажут, что все их мощности по транзиту или экспорту газа уже используются на 100% и сокращение внутреннего потребления физически не позволит им перенаправить газ на рынок ЕС. Это может вывести из-под удара Бельгию, Люксембург, Францию и еще ряд стран. В-третьих, страны могут запросить исключений, если они уже перевыполнили свои годовые обязательства по заполнению собственных газохранилищ или если они используют газ не как источник энергии, а как основной ресурс для их критически важной промышленности. Это позволит вывести из-под действия требований ЕК страны с малыми объемами подземных хранилищ газа.

В-четвертых, страны ЕС отказались дать Еврокомиссии право самостоятельно, собственным решением объявлять "общесоюзную тревогу" по газовым поставкам, подчеркнув, что исполнительная структура ЕС обязана сначала провести консультации со странами сообщества, представленными в Совете ЕС.

В июне Соединенные Штаты впервые в истории обогнали Россию по объему проданного в Европу газа. Об этом в своем Twitter сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

«Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через (терминалы) СПГ из США, чем по трубопроводу из России», — написал он.

Бироль отметил, что переориентацию можно объяснить резким сокращением поставок со стороны «Газпрома», из-за чего странам Евросоюза необходимо срочно снижать потребление газа, чтобы подготовиться к зиме.

Ранее 1 июля внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер в документальном фильме Un president, l'europe et la guerre заявил, что по всей Европе после отказа от российского газа может начаться тяжелая рецессия.

Его коллега, советник президента Франции Эммануэль Бонн добавил, что Германия является основным противником введения санкций против России.

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается — то к 2025 году, передает РИА «Новости».

По его мнению, с учетом введенных запретов и экономии, а также за счет крупных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии и СПГ-инфраструктуру, отказа от части планов по сокращению использования атомной энергии и угля, к 2030 году Европа сможет отказаться от поставок российского газа.

Тем не менее, указал Колобанов, есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации все-таки остановит «горячие головы».

Ранее Колобанов рассказал, что Европа снизит потребление газа из России на 30 млрд кубометров, однако перебалансировка завершится не раньше 2024–2025 года.

18 мая Еврокомиссия приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ, для реализации плана к 2029 году потребуются €300 млрд.

Ситуация с поставками газа в Европу становится только хуже, считают в Bank of America. По данным аналитиков инвестиционного банка, действия «Газпрома» по ограничению поставок могут привести к дефициту природного газа в регионе этой зимой. При этом в организации уверены, что «газовый рычаг России ослабевает». На это влияет решение нормировать подачу топлива в ЕС.

«За последний месяц ситуация с газом в Европе быстро меняется от нашего "плохого" сценария к "ужасному"», — говорится в сообщении Bank of America.

Там отмечают, что при нынешней прокачке по «Северному потоку — 1» в 20% от мощности страны ЕС «могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, поэтому Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса».

Германия и Франция, например, уже сейчас ищут способы сокращения потребления, чтобы у них было достаточно газа в холодный период. Для экономии некоторые немецкие города прекратили подсвечивать здания и исторические памятники по ночам.

«Тем не менее газовый рычаг России ослабевает, поэтому страна может решить использовать его, пока это возможно», — заявили в инвестбанке.

Там отметили, что спотовые цены на газ на нидерландском хабе TTF могут снизиться под влиянием погоды, прекращения огня на Украине и сокращения субсидий европейским потребителям газа.

В конце июля «Газпром» сократил прокачку по «Северному потоку — 1» до 20% от мощности трубопровода, мотивировав это необходимостью ремонта и техобслуживания турбин на компрессорной станции.