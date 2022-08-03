Китай приостановил поставки песка на Тайвань после визита Пелоси

Министерство коммерции КНР сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

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"Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа", - сказано в документе.

Как уточняется в распространенном заявлении, китайские власти приняли указанную меру "в соответствии с существующими правовыми нормами". Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.