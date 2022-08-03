Шольц заявил о готовности турбины для «Севпотока» к эксплуатации

Турбина фирмы Siemens Energy готова к транспортировке и эксплуатации для обеспечения работы газопровода «Северный поток», обращение от России пока не последовало. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

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Канцлер заявил о готовности турбины и отметил, что «она прекрасно подготовлена, и никаких препятствий для ее подключения на данный момент нет».

Ранее компания Siemens Energy подтвердила, что канцлер Шольц намерен посетить ее производственную площадку и осмотреть турбину для «Северного потока», которая была отремонтирована в Канаде.