Европа нарастила закупку дизеля в России

Россия продала Европе в июле на 22% дизельного топлива больше, чем в тот же период 2021 года. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

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Отмечается, что европейская сторона нарастила закупки до 700 тысяч баррелей в день.

В издании напомнили, что Евросоюз (ЕС) планирует отказаться от российского дизельного топлива к февралю 2023 года. Главный экономист Vortexa Дэвид Веч указал, что в настоящее время ЕС очень далек от своей цели и не факт, что запрет удастся реализовать.

В последние годы на Россию приходилось более половины дизельного топлива в Европе, причем зависимость региона от российских поставок только росла. Венч считает, что планы Европы могут реализоваться только в случае, если нефтеперерабатывающие заводы в Соединенных Штатах, которые по большей части производят бензин, удастся переориентировать на выпуск достаточного количества дизеля.