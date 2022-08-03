Доходы от нефти и газа в России оказались ниже запланированных

В июле бюджет России пополнился на 284,8 млрд рублей за счёт дополнительных доходов от продажи нефти и газа. Это на 74,7 млрд рублей меньше, чем ожидал Минфин. Ведомство планирует, что в августе дополнительные доходы от энергетического сектора достигнут 359,5 млрд рублей. Об этом министерство сообщило на своём сайте. Из-за отмены бюджетного правила дополнительные доходы не пойдут на закупку иностранной валюты.
«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил… покупка иностранной валюты и золота за счёт указанных выше средств производиться не будет», — уточнили в Минфине.
Ранее Bloomberg подсчитал, что в 2022 году Россия будет зарабатывать на продаже нефти и газа в среднем около $800 млн в день. По итогам года нефтегазовые доходы страны вырастут на 20% и составят $285 млрд. С учётом экспорта металлов страна заработает примерно столько же, сколько Запад заморозил на её счетах в рамках санкций, то есть порядка $300 млрд.
При этом США работают над механизмом, который призван сократить доходы России от продажи нефти. Соединённые Штаты вместе с партнёрами по G7 собираются ввести ценовой лимит на топливо, но при этом расширить его поставки. Также Вашингтон попросил поставщиков со всего мира увеличить добычу нефти, чтобы замедлить рост цен на чёрное золото.