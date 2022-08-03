Доходы от нефти и газа в России оказались ниже запланированных

В июле бюджет России пополнился на 284,8 млрд рублей за счёт дополнительных доходов от продажи нефти и газа. Это на 74,7 млрд рублей меньше, чем ожидал Минфин. Ведомство планирует, что в августе дополнительные доходы от энергетического сектора достигнут 359,5 млрд рублей. Об этом министерство сообщило на своём сайте. Из-за отмены бюджетного правила дополнительные доходы не пойдут на закупку иностранной валюты.

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«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил… покупка иностранной валюты и золота за счёт указанных выше средств производиться не будет», — уточнили в Минфине.

Ранее Bloomberg подсчитал, что в 2022 году Россия будет зарабатывать на продаже нефти и газа в среднем около $800 млн в день. По итогам года нефтегазовые доходы страны вырастут на 20% и составят $285 млрд. С учётом экспорта металлов страна заработает примерно столько же, сколько Запад заморозил на её счетах в рамках санкций, то есть порядка $300 млрд.