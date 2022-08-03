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1 час назад

«Агрессор агрессором, а деньги принимают»: Песков о транзите газа через Украину

Алиса Селезнёва

Украина продолжает принимать от России оплату за транзит газа, несмотря на то, что считает нашу страну «агрессором». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Агрессор агрессором, а деньги принимают»: Песков о транзите газа через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля заметил, что Россия продолжает выполнять свои обязательства по оплате транзита через украинскую территорию.

«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», - констатировал Песков.

11 мая Украина прекратила транспортировку российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за «форс-мажорных обстоятельств», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате этого сейчас транспортировка топлива в ЕС осуществляется только по одному входу — ГИС «Суджа».

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,7 млн куб. м через "Суджу"

При этом в «Газпроме» отметили, что перенести все объемы на «Суджу» технологически невозможно. Компания подчеркнула, что выполняет все свои обязательства перед потребителями и оплатила транзит.

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