«Агрессор агрессором, а деньги принимают»: Песков о транзите газа через Украину

Украина продолжает принимать от России оплату за транзит газа, несмотря на то, что считает нашу страну «агрессором». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Официальный представитель Кремля заметил, что Россия продолжает выполнять свои обязательства по оплате транзита через украинскую территорию.

«И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит», - констатировал Песков.

11 мая Украина прекратила транспортировку российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за «форс-мажорных обстоятельств», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате этого сейчас транспортировка топлива в ЕС осуществляется только по одному входу — ГИС «Суджа».