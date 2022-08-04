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2 часа назад

Япония заявила о сохранении интересов в проекте «Сахалин-2»

Lenta.ruиещё 9

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио сохраняет интересы в проекте «Сахалин-2» после постановления правительства России о создании нового оператора. Его слова приводит РИА Новости.

Япония заявила о своих интересах в проекте «Сахалин-2»
Фото: ТАССТАСС

«Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее японские участники проекта «Сахалин-2» компании Mitsui и Mitsubishi заявили, что решили изучить постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта.

У проекта «Сахалин-2» будет новый оператор

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

Экономика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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