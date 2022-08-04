Япония заявила о своих интересах в проекте «Сахалин-2»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио сохраняет интересы в проекте «Сахалин-2» после постановления правительства России о создании нового оператора. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее японские участники проекта «Сахалин-2» компании Mitsui и Mitsubishi заявили, что решили изучить постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта.