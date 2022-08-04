Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России

Из иностранных ритейлеров, которые арендовали помещения в российских торговых центрах, почти треть (27 процентов) решили прекратить свою деятельность в России, подсчитали в консалтинговой компаний CORE.XP. По данным «Известий», приостановил работу 51 процент зарубежных марок, а 22 процента сейчас проводят реструктуризацию.

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В числе компаний, которые объявили о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).

Также в списке приостановивших свою деятельность компаний оказались Inditex, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski. Большинство брендов, которые приостановили деятельность (70 процентов) — это fashion-сегмент.