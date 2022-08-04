Минпромторг ожидает резкого спада спроса на медь и алюминий

Минпромторг ожидает существенного снижения спроса на медь и алюминий в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на подготовленный министерством проект стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года. По подсчётам ведомства, в 2022 году спрос на медь в стране упадёт до 220 000–250 000 т, на алюминий — до 720 000–760 000 т. Это более чем в два раза меньше показателей 2021 года.

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По оценке Минпромторга, производственные мощности в секторе цветных металлов сейчас избыточны. Из-за антироссийских санкций сильно пострадали главные потребители — строительство и машиностроение. В этих условиях участники рынка будут ориентироваться в основном на экспорт.

Помимо меди и алюминия, Минпромторг ожидает падения внутреннего спроса на другие цветные металлы, среди которых свинец (прогнозируемое снижение на 21%), и цинк (на 27%).

По словам аналитика «Велес капитала» Василия Данилова, один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал» пострадает от снижения внутреннего спроса не так сильно, если компании удастся перебросить избыточные объёмы на другие рынки.

Основные производители меди (УГМК, «Норникель» и Русская медная компания) не почувствуют на себе спада, так как отправят сырьё на мировой рынок, где сейчас наблюдается дефицит меди, добавил эксперт по промышленности Леонид Хазанов.

Экспорт меди, по прогнозу Минпромторга, должен вырасти в 2022 году на 58–62%, до 730 000–750 000 т, а алюминия — на 45–47%, до 3,49–3,53 млн т.