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40 минут назад

Bloomberg: Россия нашла новый путь доставки нефти на рынок

News.ru

Россия нашла новые способы доставки своей нефти на международный рынок — через небольшой терминал Эль-Хамра, расположенный в Египте на побережье Средиземного моря, пишет Bloomberg. Согласно данным мониторинговой системы по отслеживанию маршрутов по воде, 24 июля грузовое судно с 700 тысячами баррелей российской нефти прибыло в терминал Эль Хамра, после этого судно Crest загрузилось российской нефтью марки Urals.

Россия нашла новый путь доставки нефти на рынок
Фото: ТАССТАСС

Транспортировка российской нефти стала скрытной, поскольку европейские покупатели начали отказываться от нее после начала военной спецоперации на Украине, — указывает агентство.

Агентство отмечает, что порт, где остановилось судно, был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне в Египте. Bloomberg предполагает, что именно там происходит смешивание российской нефти с египетской.

Также упоминается о судне Chris, прибывшем в терминал Рас-Шухейр, расположенным на побережье Красного моря. Оно отправилось из терминала Эль-Хамра. Агентство сообщает, что на этом терминале происходит такая же процедура по смешиванию египетской и российской нефти.

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Ранее агентство, со ссылкой на мониторинговые службы, сообщило, что танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с экранов радаров. За несколько дней не удалось отследить перемещение как минимум трех танкеров. Bloomberg сообщил, что «пропажа» происходила около Азорских островов, вблизи Португалии. Отмечается, что неподалеку от Азорских островов суда, вероятно, перегружали нефть на другие суда.

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