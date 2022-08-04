Россия нашла новый путь доставки нефти на рынок

Россия нашла новые способы доставки своей нефти на международный рынок — через небольшой терминал Эль-Хамра, расположенный в Египте на побережье Средиземного моря, пишет Bloomberg. Согласно данным мониторинговой системы по отслеживанию маршрутов по воде, 24 июля грузовое судно с 700 тысячами баррелей российской нефти прибыло в терминал Эль Хамра, после этого судно Crest загрузилось российской нефтью марки Urals.

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Транспортировка российской нефти стала скрытной, поскольку европейские покупатели начали отказываться от нее после начала военной спецоперации на Украине, — указывает агентство.

Агентство отмечает, что порт, где остановилось судно, был построен для перевалки сырой нефти, добываемой в Западной пустыне в Египте. Bloomberg предполагает, что именно там происходит смешивание российской нефти с египетской.

Также упоминается о судне Chris, прибывшем в терминал Рас-Шухейр, расположенным на побережье Красного моря. Оно отправилось из терминала Эль-Хамра. Агентство сообщает, что на этом терминале происходит такая же процедура по смешиванию египетской и российской нефти.