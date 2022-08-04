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1 час назад

Банк России анонсировал новые меры по сокращению операций банков в долларах и евро

Российская Газета

Банк России намерен ускорять девалютизацию и введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения на проведение расчетов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро.

"Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами", - говорится в сообщении.

Всего в опубликованном ЦБ документе содержится 14 разделов. Сбор замечаний и предложений продлится до 1 сентября.

По словам первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, необходимо выработать системные решения, которые помогут участникам рынка адаптироваться к новой реальности.

"При подготовке документа мы учитывали факторы, которые будут оказывать влияние на средне- и долгосрочном горизонте", - подчеркнул представитель ЦБ.

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В понедельник Банк России продлил действующие в стране ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода - до 9 марта 2023 года. Так, регулятор сохранил лимит в 10 тысяч долларов и евро на снятие валюты со счета или вклада. При этом снять в иностранной валюте можно только те деньги, которые поступили на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

О необходимости продлить ограничения до этого заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это в первую очередь связано с тем, что в Россию по-прежнему запрещен ввоз наличных долларов США и евро.

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