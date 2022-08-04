Экономист оценил решение ЦБ принять новые меры по девалютизации

Решение ЦБ продиктовано общим курсом на девалютизацию нашей экономики. Это уход расчетов, сбережений, депозитов и всех операций в валюте, кроме тех, которые непосредственно с ней связаны, в рублевые расчеты и в рублевую номинацию. Причины этому две. Основная причина - это санкции со стороны коллективного Запада по отношению к нам. Он ставит свои валюты и рубль в рискованную зависимость, прежде всего, по линии блокирования операций, блокирования счетов, создания препятствий для операций с этими валютами.



Вторая причина более экономическая. Это то, что рубль сейчас является более устойчивой валютой, наименее подверженной колебаниям и рискам. И поскольку тут есть набор двух рисков, поэтому желание Центрального банка и стимулирование ухода в рубль как в наиболее надежное расчетное средство вполне обоснованы. Это должно укрепить нашу базу для расчетов, которые являются основой экономики, придать им стабильность, придать уверенность, что расчеты будут осуществлены. Таким образом создается более прочная база для экономики.



Конечно, тут есть некоторые опасения. И я предвижу определенное сопротивление со стороны бизнеса. Потому что часть бизнеса привыкла держать средства в иностранной валюте. Не исключено, что у многих эта иностранная валюта заработана по другому курсу, и перевод их валютных средств в рубли сейчас будет означать для них некоторые потери. Может быть, вполне существенные. Возможно, кто-то будет неохотно откликаться на соответствующие призывы Центрального банка, потому что рассчитывает на то, что рубль может девальвироваться по отношению к иностранным валютам, и таким образом они не получат ту выгоду, которую могли бы получить. Но тут надо принять во внимание основные принципы курсообразования, обратить внимание на то, что курсы валют формируются под влиянием факторов, которые относятся к общеэкономическим, то есть состоянием экономики. Тут надо сравнить: если российская экономика испытывает определенные трудности, но не находится в кризисном состоянии, то американская очень близка к кризису, что и определило понятие падения курса доллара по отношению к рублю. Оснований для того, что эта ситуация в ближайшие два-три месяца, а то и до конца года исправится радикальным образом и что рубль девальвируется к доллару, на мой взгляд, нет совершенно. Поэтому и сопротивление каких-то компаний мероприятиям по девалютизации с этой точки зрения не имеет никаких оснований.



Инициативы Центрального банка совершенно своевременны, они направлены на общее укрепление экономики и ее защиту от рисков, которые несет собой иностранная валюта. Говорить об уходе в какую-то другую валюту тоже нет никакого смысла, потому что есть экономика страны, она достаточно стабильна. Есть национальная валюта, которая достаточно стабильна. И если уж мы говорим об определенной "токсичности" доллара и евро, то надо понимать, что остальные валюты еще хуже с точки зрения надежности и с точки зрения ухода в них. Надо понимать, что на данном этапе - не краткосрочном, а среднесрочном, который измеряется несколькими месяцами, может быть, и больше - рубль более предпочтителен, чем какая-то другая валюта.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук