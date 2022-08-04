Россия прорабатывает состав гостей на ВЭФ

Состав гостей на Восточном экономическом форуме на данный момент находится на стадии доработки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что Москва «ждет гостей и они будут». По мнению Пескова, форум представляет для России не меньшую важность, чем сам регион.

«И в ближайшее время, когда уже вся композиция будет понятна, мы тоже сделаем сообщение», — добавил он.

Напомним, что VII Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября 2022 года. Он пройдет во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, его организатором стал Фонд Росконгресс.