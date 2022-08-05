В двух российских регионах протестируют исламский банкинг

В 2023 году Центробанк России запустит пилотный проект по исламскому банкингу — его протестируют в Чечне и Дагестане. Как сообщали ранее СМИ, жители регионов смогут получать займы на условиях шариата, то есть без процентов. Выдавать средства будут организации партнёрского финансирования (ОПФ) — новые для России учреждения. Осенью Госдума рассмотрит законопроекты, которые будут регулировать работу таких структур.

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ЦБ опубликовал для общественного обсуждения документ, посвящённый ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. Среди прочего регулятор предложил усилить партнёрское финансирование. Как считают в Банке России, оно позволит привлечь дополнительные деньги для бизнеса, в том числе малых и средних предприятий.

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Позже в пресс-службе ЦБ «Интерфаксу» уточнили, что речь идёт о развитии исламского банкинга. В свою очередь, Минфин предложил в 2023 году протестировать новый механизм финансирования в Чечне и Дагестане. В рамках эксперимента нужно будет определить список необходимых финансовых услуг и операций, а также подходы к регулированию и надзору, указали в ЦБ.

Исламские законы запрещают выдавать деньги под проценты. Поэтому обычные банки и любые другие кредитные организации не могут оказывать услуги исламского банкинга. Но осенью Госдума рассмотрит законопроекты, которые регулируют исламский банкинг.

По сведениям «Коммерсанта», банкингом для мусульман смогут заниматься специальные некредитные финансовые учреждения — организации партнёрского финансирования (ОПФ). Их регулятором будет выступать Центробанк. Деньги нельзя будет использовать как актив для получения прибыли.

ОПФ будут привлекать средства от клиентов по договорам партнёрского инвестирования. На эти деньги организация, к примеру, сможет приобретать товары, перепродавать их с наценкой и зарабатывать. Передавая деньги ОПФ, инвестор будет участвовать в прибылях и убытках организации.