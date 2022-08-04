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1 час назад

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с РФ

Елена Прошина

МИД Латвии заявил, что с 1 августа было приостановлено действие ряда межправительственных соглашений с Россией. В их числе соглашение об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно заявлению, были приостановлены соглашения «о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», «об экономическом сотрудничестве» и «об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий». Кроме того, с 16 мая были также приостановлены соглашения между Латвией и Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения «о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии».

Напомним, что ранее Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Европейский союз запретить выдачу туристических виз россиянам.

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