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50 минут назад

В Германии признали провал антироссийских санкций

Елена Прошина

Обозреватель Welt Олаф Герсеманн заявил, что хоть Германия и присоединилась к санкциям против России, доходы от развивающейся торговли между этими двумя странами покрывают действие санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Германии признали провал антироссийских санкций
Фото: Shutterstock Shutterstock

Журналист рассказал о том, что убытки РФ от эмбарго на уголь, сталь, древесину, цемент и золото не перекрывают прибыли от продолжающейся торговли газом. Хоть импорт из России в физическом выражении сократился на 30%, возросшие цены на газ обеспечат РФ большую часть военных расходов. В связи с этим Герсеманн предупреждает, что антироссийские санкции не приносят желаемого результата, поэтому цель Германии не достигнута.

«Все получилось против нашего расчета. Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», – подводит итоги Герсеманн.

Напомним, что ранее бывший канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек назвал «аморальными» поставки оружия на Украину.

Экономика,Роберт Хабек,
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