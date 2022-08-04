В Германии признали провал антироссийских санкций

Обозреватель Welt Олаф Герсеманн заявил, что хоть Германия и присоединилась к санкциям против России, доходы от развивающейся торговли между этими двумя странами покрывают действие санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналист рассказал о том, что убытки РФ от эмбарго на уголь, сталь, древесину, цемент и золото не перекрывают прибыли от продолжающейся торговли газом. Хоть импорт из России в физическом выражении сократился на 30%, возросшие цены на газ обеспечат РФ большую часть военных расходов. В связи с этим Герсеманн предупреждает, что антироссийские санкции не приносят желаемого результата, поэтому цель Германии не достигнута.