Эксперт: будущее мировой экономики зависит от РФ и КНР

Отношения России и Китая во многом повлияют на будущее всей экономики Евразии, а может, и всего мира. Такое мнение выразил директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев, передает РИА Новости.

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По его словам, Китай на данный момент — главный стратегический партнер РФ. Однако уровень торгово-экономических отношений между странами все еще находится на недостаточно высоком уровне в сравнении с уже выстроенными политическими связями.

«Сегодня эту диспропорцию необходимо менять. Причем двигаться следует по возможности быстро», — подчеркнул Бабаев.

Он считает, что отношения между Россией и Китаем окажут огромное влияние на экономику всей Евразии или даже всего мира.

Бабаев обратил внимание на то, что США конфликтуют как с Москвой, так и с Пекином. По этой причине Россия и Китай максимально заинтересованы в построении новых торговых и финансовых структур, которые позволили бы двум государствам вести дела без давления со стороны Запада.