Канадский министр поспорил с Украиной из-за транзита газа

Транзит российского газа через территорию Украины не способен заменить для ФРГ «Северный поток». Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в ходе выступления перед законодателями, передает агентство Bloomberg.

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Он счел нерабочей схему, при которой власти страны рассчитывали бы на поставки газа через Украину в качестве альтернативного варианта. Именно так он прокомментировал слова украинского руководства, которое осудило решение Канады передать Германии турбины для «Северного потока».

«Суть заключается в том, что ожидаемый поток [газа] в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который [шел] бы по «Северному потоку», - указал Уилкинсон.

Он также обратил внимание на наличие рисков для транзита газа через Украину, которые связаны с эскалацией конфликта в стране.