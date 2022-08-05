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49 минут назад

Канадский министр поспорил с Украиной из-за транзита газа

Лера Букина

Транзит российского газа через территорию Украины не способен заменить для ФРГ «Северный поток». Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в ходе выступления перед законодателями, передает агентство Bloomberg.

Канадский министр поспорил с Украиной из-за транзита газа
Фото: ReutersReuters

Он счел нерабочей схему, при которой власти страны рассчитывали бы на поставки газа через Украину в качестве альтернативного варианта. Именно так он прокомментировал слова украинского руководства, которое осудило решение Канады передать Германии турбины для «Северного потока».

«Суть заключается в том, что ожидаемый поток [газа] в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который [шел] бы по «Северному потоку», - указал Уилкинсон.

Он также обратил внимание на наличие рисков для транзита газа через Украину, которые связаны с эскалацией конфликта в стране.

В Германии оценили шансы перезимовать без газа из России

Накануне газета «Коммерсант» сообщила, что «Газпром» и немецкая Siemens Energy продолжают обсуждать в письменной форме транспортировку в Россию газовой турбины для «Северного потока». Отмечается, что российская компания 3 августа получила от ФРГ решение, в соответствии с которым подтверждается прохождение турбиной таможни до конца июля 2023 года.

Экономика,Siemens,Газпром,
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