Названа «последняя надежда» Европы на спасение от холода зимой

Европейские страны и потребители природного газа стали рассчитывать на приобретение данного энергоносителя у Азербайджана, который планирует увеличить добычу до максимальных значений, сообщает издание Haber7. Это может стать последней надеждой Европы на спасение от холода зимой, передает агентство «Прайм».

У покупателей российского сырья есть возможность частично покрыть свой дефицит из-за ограничений, введенных против РФ, указывает издание. Также отмечается, что европейские страны приступили к активному обсуждению с Азербайджаном наращивания объемов поставок газа в регион в условиях риска глобального энергетического кризиса.

Кроме того, автор указывает на то, что цель для сторон – достигнуть объема в 11 миллиардов кубометров к концу текущего года. В статье обращено внимание на то, что Азербайджан является дружественной Турции страной. Власти первого государства собираются установить собственный рекорд поставок этого энергоресурса до конца 2022 года до 9,1 миллиарда кубометров. Что касается 2023 года, то стороны планируют увеличить экспорт до 11 миллиардов кубометров. Поставки будут осуществляться по двум трубопроводам - Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP).