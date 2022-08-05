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1 час назад

Страны G20 больше торгуют с Китаем, чем с США

Елена Прошина

Большинство стран «Большой двадцатки» (G20) больше торгуют с Китаем, чем с США. Об этом сообщает телеканал Bloomberg.

Страны G20 больше торгуют с Китаем, чем с США
Фото: ReutersReuters

Издание сообщает, что стремление США изолировать Россию и Китай терпит неудачу, ведь торговый баланс в мире остаётся на стороне Китая. Несмотря на то, что страны «большой семёрки» пообещали поддерживать Украину, большинство стран G20 продолжают подписывать крупные сделки с китайскими государственными компаниями.

Уточняется, что из всех стран G20 (кроме самих США и Китая), только в Индии, Мексике, Канаде и Италии объём торговли с США выше, чем с Китаем. Предполагается, что из-за того, что в G20 входят страны, на долю которых приходится около 85% мирового экономического производства, эти показатели лучше отражают общие мировые тенденции.

Напомним, что ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что G20 не настроены против России и по его мнению, многие страны не хотят принимать чью-либо сторону.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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